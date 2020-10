Human Rights Watch: “Syrië en Rusland vallen bewust burgerdoelwitten aan”

Idlib, het laatste bolwerk van gewapende oppositiegroepen

Idlib is één van de laatste gebieden in het land die nog gecontroleerd worden door gewapende oppositiegroepen. De opstanden in Syrië tijdens de Arabische Lente van 2011 zijn in het land van president Assad uitgemond in een regelrechte oorlog die aan zeker 400.000 mensen het leven heeft gekost. Miljoenen Syriërs zijn naar het buitenland gevlucht, miljoenen anderen zijn ontheemd in eigen land. Gewapende en jihadistische groepen hebben eerst grote delen van het land veroverd. Maar sinds 2015, toen het Syrische leger de steun kreeg van Rusland en van Iraanse militairen, is het tij gekeerd en zijn grote delen van het land weer heroverd op die groepen.

In april 2019 hebben het Syrische leger en bondgenoot Rusland een groot militair offensief geopend om ook de provincie Idlib weer in te nemen, in het noordwesten van Syrië. Idlib is strategisch belangrijk omdat het grenst aan Turkije en omgeven is door belangrijke verbindingswegen. In de 11 maanden na de start van het offensief van april 2019, is er militair opgetreden zonder enig respect voor het leven van de zowat 3 miljoen burgers in de regio, zegt Human Rights Watch. In maart van dit jaar is een staakt-het-vuren onderhandeld door Rusland en Turkije. Maar sinds de zomer zijn opnieuw militaire aanvallen gemeld. Tijdens het 11 maanden durende offensief heeft het Syrische leger bijna de helft van het grondgebied in en rond Idlib heroverd.