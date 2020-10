Israël keurt bouw nieuwe woningen op Westelijke Jordaanoever goed

In de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied dat door Israël bezet wordt, leven bijna een half miljoen Israëli's. De kolonies zijn in strijd met het internationale recht en een obstakel voor de tweestatenoplossing met een leefbare Palestijnse staat naast Israël. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump besloot in november 2019 dat de kolonies niet in strijd zijn met het internationale recht.