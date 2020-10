Jacques Vermeire over het overlijden van Gerty Christoffels: "Ze was een goede vriendin, ik zal haar missen."

Twee jaar geleden gingen De Drie Wijzen, samen met presentator Kurt Van Eeghem, op theatertournee met hun voorstelling De Drie Grijzen. Gerty Christoffels had toen al longkanker, maar minimaliseerde dit. "Ze had niet verwacht dat het zo snel zou gaan", zegt Jacques Vermeire. "Maar er was niets meer aan te doen, het ging alleen nog maar achteruit."

"Gerty vertelde een tijdje geleden dat ze heel dankbaar is dat ze de theatertournee nog heeft kunnen meedoen, het was een geweldige voldoening voor haar. Ze zei ons dat ze een mooi leven heeft gehad en met iedereen goed over de dood kon praten." vertelt Jacques.

Volgens Vermeire was Gerty een zeer vrolijke dame. "We hebben veel gelachen samen, dat begon al backstage voor de opname. En als we op de set kwamen, lachten en zeverden we gewoon verder."