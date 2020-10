Ziekenhuis Vilvoorde zoekt verpleegkundigen voor COVID-afdeling

Helena Polfliet zegt dat er momenteel genoeg verpleegkundigen zijn om de COVID-patiënten te verzorgen. "Wanneer het aantal patiënten stijgt, wil het ziekenhuis over voldoende personeel beschikken. Het Vilvoordse ziekenhuis wil ook wat reservepersoneel hebben. Op die manier kunnen verpleegkundigen die zwaar belast waren tijdens de eerste golf worden geholpen. Ondertussen gaan de normale activiteiten in het ziekenhuis gewoon verder. Er is dus geen personeel op overschot om over te plaatsen naar de COVID-afdeling."