Jan Ypermanziekenhuis in Ieper sluit operatiekwartieren en opent covidafdeling: "Geen patiënten uit Brussel geweigerd"

In het UZ in Brussel is te horen dat 2 West-Vlaamse ziekenhuizen de overbrenging van coronapatiënten vanuit Brussel geweigerd zouden hebben. Een van die 2 klinieken zou het Jan Ypermanziekenhuis geweest zijn. Woordvoerder Pieter-Jan Breyne ontkent dat ze die vraag hebben gekregen. “Wij staan niet op die lijst van ziekenhuizen die potentieel patiënten van andere ziekenhuizen overnemen. Wij hebben al een grote druk op onze bedden met onze eigen patiënten. Wij hebben nooit "neen" geantwoord op de vraag, omdat we de vraag nooit gekregen hebben."



Het was Marc Noppen van UZ Brussel die gisteren in "Terzake" zei dat er ziekenhuizen patiënten uit Brussel weigeren: