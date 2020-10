Karel de Grote Hogeschool verhuist campus van Groenplaats naar Meir: "Zal zeker bijdragen aan dynamiek en opwaardering van de Meir"

De Karel de Grote hogeschool is een nieuwe campus aan het inrichten op de Meir in Antwerpen. Het huidige gebouw aan de Groenplaats wordt te klein. De hogeschool gaat zijn intrek nemen in het oude Proximusgebouw op de hoek met de Jezusstraat. Over 4 jaar zouden er zo'n 7.000 studenten les moeten volgen. Op het gelijkvloers van de campus komen er winkels.