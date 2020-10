Lagardère, firma achter taxfreeshops ontslaat 153 personeelsleden

Lagardère Travel Retail, de uitbater van verschillende winkels in de luchthaven van Zaventem en Charleroi, zal op 1 januari 2021 overgaan tot het collectief ontslag van 153 personeelsleden. Dat zegt de christelijke vakbond. Het gaat om personeelsleden van winkels in de twee luchthavens, het station Brussel-Zuid en The Belgian Chocolate House in Antwerpen. De directie heeft gisteren via mail aan de 153 mensen laten weten dat ze worden ontslagen.