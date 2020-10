Landen ziet snelwegparking, waar truckers kunnen overnachten, niet zitten

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil van de snelwegparking langs de E40 in Walshoutem een vrachtwagenparking maken waar chauffeurs ook kunnen overnachten. Een plan dat burgemeester van Landen niet ziet zitten. "In de eerste plaats is de parking niet uitgerust om mensen te laten overnachten", zegt Gino Debroux. "We zouden dus moeten investeren om dat mogelijk te maken. "We zouden toiletten, douches, verlichting, een tankstation, camerabewaking, hefbomen, ... moeten plaatsen om dat mogelijk te maken."