Leider van Griekse neonazipartij Gouden Dageraad veroordeeld tot dertien jaar cel

De rechtbank oordeelde vorige week, na een proces van meer dan vijf jaar, dat de paramilitaire partij een "criminele organisatie" is. Het hof achtte de schuld van Gouden Dageraad in verschillende misdrijven bewezen. Behalve de moord op rapper Pavlos Fyssas gaat het om de moord op de Pakistaan Sahzat Luckman, en geweld tegen Egyptische vissers in 2012 en communistische vakbondslui in 2013.



In het proces stonden 68 mensen terecht. Uiteindelijk werden meer dan 50 van hen veroordeeld voor uiteenlopende misdrijven.