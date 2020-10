Limburgse centra voor volwassenenonderwijs bereiden zich voor op code oranje

Na de universiteiten gaan nu ook de centra voor volwassenenonderwijs code oranje moeten toepassen. Voor de centra betekent dit dat maar de helft van de studenten nog op de campus mag aanwezig zijn. En dat er per lokaal nog maximum 10 cursisten toegelaten zijn. Voor de directies is het een complexe puzzel die gelegd moet worden. Maar omdat er ook al in het voorjaar een lockdown was, moet er niet van nul gestart worden. "Ook deze keer gaan we vooral voorrang geven aan cursisten van de praktische en technische opleidingen", zegt Raf Jamaer van Qrios, "het gaat dan om opleidingen zoals lassen, koken of meubelmaker". Ook anderstaligen die een opleiding Nederlands volgen zullen naar de campus kunnen komen. "Omdat we merken dat deze doelgroep het moeilijk heeft om online les te volgen", zegt Jamaer.