Valerie is 29 wanneer ze in september vorig jaar te horen krijgt dat ze een agressieve borstkanker heeft. Olivier (46) heeft een zeldzame kanker: oorspeekselklierkanker. Hij onderging al een 7-tal operaties. In het najaar van 2019 blijkt Olivier ook uitzaaiingen te hebben op de longen. Machteld Libert volgt in 'Mijn Kanker' Valerie en Olivier tijdens hun behandelingen en operaties, maar ook in de intimiteit van hun leven en gezin. Een portret van veerkrachtige mensen ook wanneer het leven plots gebroken wordt.