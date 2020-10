Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V): "Audit Vlaanderen zal VRT jaarlijks controleren"

"Ik ben geschrokken door het rapport over de VRT", stelde Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) in het Vlaams Parlement. "Het stelt zeer ernstige pijnpunten vast en gaat in op structurele problemen binnen de processen en de organisatie van de VRT." Zo blijkt de openbare omroep onder meer te kort te schieten als het gaat over het respecteren van de aanbestedingsregels en het beheer en de opvolging van contracten.