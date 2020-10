Minder publiek toegelaten op “coronaveilige” evenementen in Kortrijk

De stad Kortrijk gaf toe dat er een probleem was. Ze laten nu de capaciteit zakken. “Ook al hadden we van het evenementenloket de toestemming om zoveel mensen te ontvangen”, zegt schepen van Cultuur in Kortrijk Axel Ronse (N-VA). “Maar de veiligheid van de mensen staat voorop. We zijn ervan overtuigd dat we nog evenementen kunnen organiseren en dat ook moeten doen. We willen niet dat de mensen zich thuis opsluiten en onder een steen kruipen tot het virus weg is. Maar we moeten dat ook op een heel veilige manier kunnen doen. Vandaar de beslissing om de capaciteit bij te sturen op de locaties waar we nu al een uitzondering hadden om meer mensen toe te laten.”

In de Schouwburg in Kortrijk zullen voortaan nog 285 in plaats van 300 bezoekers binnen kunnen.