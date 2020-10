Minstens 10 doden en dagenlang protest: Nigerianen vragen einde buitensporig politiegeweld 

Een week geleden circuleerden videobeelden waarop een man te zien is die gedood zou zijn door de Special Anti-Robbery Squad (SARS), een speciale politie-eenheid. De agenten zouden twee mannen uit een hotel in Lagos hebben gehaald, een ervan zou door de agenten zijn doodgeschoten.



Deze video was de druppel. De beelden lokten boosheid en verontwaardiging uit bij de Nigerianen. Ze vormden de aanleiding voor de protesten. Net zoals de beelden die circuleerden op het internet, circuleerde al snel de hashtag #EndSARS. (Lees verder onder de tweet)

Bij de betogingen zou er ook worden geschoten op de demonstranten. Volgens Amnesty International Nigeria en lokale media zijn er minstens 10 doden gevallen. Andere bronnen melden 1 burger en 1 agent die gedood werden. (Lees verder onder de foto)

Wrede en gewelddadige acties SARS

Op Twitter hebben heel wat Nigerianen hun ervaringen gedeeld over de wrede en gewelddadige acties van de SARS politie-eenheid de afgelopen jaren. De Nigerianen zijn het buitensporig geweld spuugzat. Ook de corruptie zijn ze grondig beu. In verschillende grote steden zoals Lagos, Abuja en Port Harcourt trokken Nigerianen de straat op om te protesteren. We zien vooral veel jongere Nigerianen, omdat zij naar eigen zeggen geviseerd worden door de speciale-eenheid.

President Buhari probeert gemoederen te bedaren

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari probeerde de gemoederen te bedaren. Hij kondigde afgelopen weekend aan dat de speciale eenheid zou worden opgedoekt. Maar dat had geen effect op de betogers.



Er werd gisteren ook meteen een nieuwe eenheid voorgesteld: het Special Weapons and Tactics Team (SWAT), om de leemte van de vorige politie-eenheid te vullen. Niet veel later volgde op internet de hashtag #EndSWAT. (Lees verder onder de foto)

Ook het hoofd van de Nigeriaanse politie ondernam gisteren een nieuwe poging om de rust in de straten te doen weerkeren. Hij zei dat alle Nigerianen, die de afgelopen dagen tijdens de protesten werden opgepakt, zouden worden vrijgelaten. En hij voegde er nog aan toe dat de Nigerianen het recht hebben om vreedzaam te betogen en als er effectief een probleem is binnen de politie, dat zal worden aangekaart bij de regering. Er zou ook onafhankelijk onderzoeksteam worden opgesteld worden om de vermeende misdaden van agenten van de SARS-eenheid te onderzoeken. Het is een enorme tegemoetkoming van het hoofd van de politie aan de betogers. Maar het valt af te wachten of deze beloftes voldoende zijn voor de Nigerianen want het wantrouwen is groot. (Lees verder onder de foto)

Demonstranten: "Te vaak beloftes"

Volgens de Nigerianen zijn er al "te vaak beloftes gedaan", zonder dat er effectief iets veranderde. Ze zijn zeer sceptisch over deze snelle ingrepen en veranderingen. Ze vragen een grondige hervormingen van de politie. Ze eisen dat het hoofd van de politie opstapt, ze willen een betere opleiding voor de agenten en een hoger loon voor de agenten, "zodat ze de burgers niet meer moeten bestelen". (Lees verder onder de foto)

Amnesty: "Martelingen en buitengerechtelijke executies"

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft de politie-eenheid SARS grondig onderzocht. De organisatie ontdekte tussen 2017 en 2020 maar liefst 82 gevallen van buitensporig geweld. Nigerianen werden onder meer gemarteld om getuigenissen af te leggen en zelfs buitengerechtelijk geëxecuteerd.



Vooral jonge Nigerianen, tussen de 18 en 35 jaar uit de armere wijken, werden het slachtoffer. De Nigerianen werden bovendien geslagen met stokken en machetes, er werd geen medische zorg geboden. De agenten werden nooit gestraft. De regering heeft weet van de wantoestanden en beloofde al verschillende keren hervormingen. Zo werd SARS al vier keer hervormd, zonder resultaat.

