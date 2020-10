Middelbaar onderwijs blijft voorlopig in code geel, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs naar oranje

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat vanmorgen samen met onder meer de vakbonden en onderwijskoepels. Na urenlang overleg is daar beslist om het middelbaar onderwijs in Vlaanderen voorlopig in code geel te laten voortwerken. Dat betekent dat alle leerlingen voorlopig voltijds naar school kunnen blijven gaan.

Hoelang code geel nog van kracht blijft, is echter onduidelijk, want volgende week maandag is nieuw overleg gepland. Tegen dan zou de federale kleurenbarometer er moeten zijn en zal de situatie op de scholen opnieuw besproken worden.

Mogelijk wordt dan wel beslist om naar code oranje over te schakelen, al zal de vraag vooral zijn wat die code oranje nog zal inhouden. Momenteel houdt oranje in dat de leerlingen van het 3e tot en met het 6e middelbaar om de week een week afstandsonderwijs zouden moeten volgen. Maar Weyts is er voorstander van om ook in oranje alle leerlingen voltijds naar school te laten gaan. Er zouden dan wel scherpere veiligheidsmaatregelen op de scholen ingevoerd moeten worden - zoals overal een mondmasker dragen.

Op het overleg vanmorgen was er in elk geval bereidheid om later toch over te schakelen naar code oranje, staat in het persbericht van minister Weyts te lezen. Maar het lijkt er op dat de inhoudelijke discussie over wat code oranje moet inhouden, naar volgende week is doorgeschoven.