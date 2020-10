Paddenstoelen plukken met een app, een goed idee of levensgevaarlijk?

In Vlaanderen is het plukken van paddenstoelen bij wet verboden, behalve op privéterrein met toelating van de eigenaar. Als je betrapt wordt, dan neemt de bos- of veldwachter je paddenstoelen in beslag en je riskeert ook een boete. In Wallonië mag wildpluk van paddenstoelen wel, maar enkel voor eigen gebruik en met toelating van de lokale overheid. Ook daar ga je best op pad met een expert, zeker als je geen ervaring hebt.

Je kan zelf shiitake-paddenstoelen kweken, op een boomstammetje dat je in je tuin zet. Het is ook mogelijk om oesterzwammen te kweken in koffiedik. Zo hoef je zelfs het bos niet in en ben je zeker dat je paddenstoelen niet giftig zijn.

Natuurpunt organiseert dit jaar een "digitale paddenstoelenpluk". Met de smartphone-app Obsidentify identificeerje paddenstoelen. Niet om ze te plukken en op te eten, wel om mee het paddenstoelenbestand in ons land in kaart te brengen. Je gegevens en foto's worden bewaard op de website waarnemingen.be, waar ook anderen ze kunnen bekeken. Veilig, boeiend en legaal. Beschikbaar voor Android en iPhone.