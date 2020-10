PLAN B aflevering #37: Meeste partijvoorzitters stuk jonger dan Bart De Wever, zijn we getuige van een generatiewissel? 

Op het moment dat Bart De Wever voor het eerst voorzitter werd van de N-VA, in 2004, was Guy Verhofstadt nog de premier van België en Bart Somers de minister-president van Vlaanderen. Zijn piepkleine partij was net in een kartel met de CD&V gestapt. Zestien jaar later is de N-VA al jarenlang de dominate partij van partij, en heeft ze zowel in de Vlaamse als in de federale regereing ervaring opgebouwd. Maar de voorzitter -die daarvoor al voor de 4de keer een uitzondering op de statuten van zijn partij moet verkrijgen- zal tot 2023 dezelfde zijn: Bart De Wever. Intussen treden bij de andere partijen jonge voorzitters in het veld ( Conner Rousseau en Tom Van Grieken), en stapt die generatie ook in de regering, met staatssecreataris Sammy Mahdi. Zijn we getuige van een generatiewissel in de Wetstraat, vraagt Alain Gerlache (RTBF) aan Ivan De Vadder(VRT).