Politiezone Pajottenland gaat haar "zwaantjes" meer inzetten

Inwoners van Lennik, Gooik, Galmaarden, Herne, Bever en Pepingen zullen de zwaantjes meer zien rijden. De politiezone Pajottenland heeft een derde motor aangekocht. Ze hebben er nu drie en die kunnen als tweede interventieploeg ingezet worden. Want motards zijn wendbaarder en kunnen zich ook makkelijker verschuilen als het nodig is. "We hebben pas een nieuwe motor aangekocht, het derde in ons korps, waardoor we nu kunnen uitpakken met een extra rijder", zegt commissaris Glenn Deherder.