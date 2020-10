Scheldeprijs met plaatselijke ronden in Schoten door corona: "Rusthuisbewoners kunnen Schoten nu hele dag bewonderen op televisie"

Vandaag wordt in Schoten de Scheldeprijs gereden. En dat is dit jaar bijna letterlijk te nemen, want de wielrenners zullen plaatselijke rondes rijden in en rond Schoten. Door de coronapandemie werd het parcours aangepast en vertrekken de renners niet in Terneuzen in Nederland. Voor de Schotense fietsenhandelaar Patrick Van Staeyen is dat geen demper op de feestvreugde, integendeel: "Voor het publiek is het mooier, want enkele jaren geleden zat de schrik er zelfs nog in dat de Scheldeprijs niet eens meer in Schoten zou doorgaan."