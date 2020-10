Sporen van coronavirus in rioolwater van Leuven tonen aan dat bijna hele stad rood kleurt

"Sinds twee maanden zijn we in verschillende buurten aan het meten of we het coronavirus kunnen detecteren", zegt Bert Aertgeerts. "We zien dat er in het begin bijna niks was en dat nu bijna alle buurten rood kleuren. Waar de resultaten van het rioolwater positief zijn, zijn er ook veel besmettingen in die buurt. We kunnen wel niet nagaan of het studenten zijn of mensen die in Leuven wonen."