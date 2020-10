Sporthotel in Vlaamse Ardennen volgeboekt door Ronde van Vlaanderen

De datum van de ronde is door de coronacrisis verlegd naar het najaar, zoals dat met veel rondes en sportevenementen is gebeurd. Maar de uitbater had geen problemen om de reservaties in het hotel om te boeken. "Toen in maart de nieuwe datum werd bekendgemaakt, waren alle reservaties op een paar uur tijd alweer verzet, vooral door Italianen, Spanjaarden en Nederlanders. Er zijn de afgelopen weken wel een paar annulaties geweest. Maar zo snel als een kamer geannuleerd wordt, zo snel is ze weer gereserveerd door Belgen, Fransen en Duitsers."