Extra coronamaatregelen in Vlaams-Brabant: "Politie zal strenger controleren"

Een eerste reeks maatregelen heeft betrekking op de mondmaskers. Zo wordt de verplichting om een mondmasker in de provincie op zak te hebben, verlengd. "Daarnaast wil ik de mensen er ook op wijzen dat ze zeker een mondmasker op moeten zetten in openbare gebouwen, op markten en kermissen en als toeschouwer bij sportwedstrijden", zegt gouverneur Spooren. "En nu Allerheiligen en Allerzielen in aantocht zijn, werd er ook beslist dat tijdens deze periode een mondmasker verplicht is op de begraafplaatsen."