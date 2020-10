Terrassen in Oost-Vlaanderen blijven ook deze winter staan: uitbaters mogen overkappen en verwarmen

Ook Dendermonde heeft een eigen regeling opgesteld voor de horeca in de buitenlucht. De terrassen mogen openblijven in tegenstelling tot andere winters, maar ze mogen niet uitbreiden. “In een normaal jaar hebben wij een winteropstelling en een zomeropstelling”, legt burgemeester Piet Buyse (CD&V) uit. “Deze zomer hebben we onze terrassen fel uitgebreid, maar we hebben nu beslist dat cafés en restaurants de opstelling van de reguliere zomerterrassen mogen gebruiken. Op de Grote Markt wil dat zeggen dat er nog steeds een ruimte van zo’n 10 meter is voorbehouden voor terrassen. Zo hebben we toch meer aanbod dan in een doorsneewinter.”