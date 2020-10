 Allereerste troostfestival van Vlaanderen in Kortrijk

"In het midden van de vorige eeuw speelde de fanfare op de begraafplaats als iemand ter aarde werd besteld. Ik vond het vreemd dat we zulke dingen verleerd waren. Dat was braakland voor ons en na het verlies van Robbie besloot ik van dat braakland een witte bladzijde te maken, die artiesten kunnen volpennen", zegt Pieter Deknudt. Reveil gooide hoge ogen, kreeg vorig jaar zelfs de cultuurprijs voor immaterieel erfgoed uit handen van minister Sven Gatz (Open VLD).

Reveil Vlaanderen koos voor Kortrijk als uitvalsbasis en de Kortrijkse schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) is daar blij mee: "De komst van Reveil naar Kortrijk is het mooiste wat ons is overkomen in de twee jaar dat ik schepen van cultuur ben. Omdat Reveil gaat over het meest intieme waar mens en cultuur mee kunnen bezig zijn en dat is het afscheid nemen. Ze doen dat op een innovatieve manier en betrekken daar palliatieve organisaties bij en mensen die aan rouwbegeleiding doen. Dit jaar komt er bovenop de normale reveilconcerten ook nog het allereerste troostfestival en we zullen dat als stad Kortrijk voluit steunen. Heel wat organisaties van Kortrijk werken mee."