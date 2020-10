Turnhout gaat strenger controleren op dragen van mondmasker in buurt van scholen

In Turnhout gaat de politie vanaf vandaag strenger controleren op de mondmaskerplicht in de buurt van scholen. Een mondmasker is sinds begin deze maand verplicht in een straal van 200 meter rond de scholen in de provincie Antwerpen. Maar die regel wordt niet overal even goed opgevolgd. De ouders in Turnhout kregen al een brief en de politie hield het tot nu toe bij waarschuwingen. Maar als dat niet genoeg helpt, zal de politie vanaf vandaag ook boetes uitdelen.

"Turnhout telt heel veel scholen. We zien dat de mondmaskers vaak niet worden opgezet in de buurt van scholen. Ik heb er ook wel begrip voor want de leerlingen zitten al de hele dag in de klas met het mondmasker op. Wanneer zij de school dan verlaten, willen ze het meteen afzetten, maar dat mag dus niet", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

De controles zullen gespreid gebeuren want in Turnhout zijn er meer dan 50 in- en uitgangen aan scholen.