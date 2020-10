Tv-gezicht Gerty Christoffels (62) is overleden

Toen haar contract bij VTM niet verlengd werd, ging ze aan de slag als zelfstandige. Ze gaf onder andere mediatrainingen en schreef boeken.

In 2016, tien jaar nadat ze van het scherm verdwenen was, keerde ze even terug naar Eén. In het programma "1000 zonnen" had ze de rubriek "Hoe was je dag?", waarin ze naast gewone mensen op een bankje ging zitten en vroeg hoe hun dag was geweest.

Een jaar later zat ze eenmalig in het panel van de nieuwe reeks van de "De drie wijzen" op Eén. Het was een speciale aflevering ten voordele van Kom op tegen Kanker. Een jaar later kreeg ze zelf de diagnose.