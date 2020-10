Universitair Ziekenhuis Antwerpen wil alcoholmisbruik bij jongeren onderzoeken en voorkomen

Dat is nodig, want uit onderzoek blijkt dat er in 2018 meer dan 2.200 minderjarigen met een alcoholvergiftiging op de spoedafdeling van een ziekenhuis in ons land zijn terechtgekomen. "Dat aantal is indrukwekkend en is de afgelopen jaren niet echt gedaald", zegt professor Guido Van Hal (Universiteit Antwerpen). "Nu zullen we meer in detail gegevens verzamelen over die 12- tot 17-jarigen die in het ziekenhuis belanden."