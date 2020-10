Van West-Vlaanderen tot Limburg: Vlaamse grensgemeenten niet ongerust over strengere Nederlandse coronaregels

In Limburg komen er geen grenscontroles voor Nederlanders die ons land binnenkomen. Hooguit steekproefgewijs in Lanaken. Een paar burgemeesters suggeren wel dat Nederland nu misschien wél controles kan houden, om ervoor te zorgen dat hun landgenoten in eigen land blijven en niet de grens oversteken om de Belgische horeca te bezoeken. Raf Terwingen van Maasmechelen (CDenV): "Het is natuurlijk niet aan mij om adviezen te geven aan Nederlandse politici. Maar ik denk dat het een goed idee zou zijn." Ook de burgemeester van Pelt, Frank Smeets (CDenV), wil nu de Nederlanders liefst niet op bezoek in de horeca in zijn gemeente. En ook hij zegt dat als er controles komen, die vanuit Nederland zouden moeten komen.

De burgemeester van Maaseik is tegenstander van grenscontroles. Hij verwacht ook geen toeloop de komende dagen. Johan Tollenaere (Open VLD) "Het kan zijn dat er wat extra mensen komen, maar ik stel vast dat de Nederlanders die naar Maaseik komen zich aan onze maatregelen houden." Ook de horeca uitbaters van Maaseik verwachten geen toeloop van Nederlanders. Dirk Daniels: "Ik denk niet dat zij gaan doen wat de Belgen tijdens de eerste golf wel hebben gedaan, die gaan wegblijven."

De faciliteiteitengemeente Voeren heeft een bijkomend probleem, het ligt geprangd tussen Nederland met zijn stijgende coronabesmettingen en Wallonië dat ook donker kleurt. Volgens burgemeester Joris Gaens (Voerbelangen) zijn de coronabesmettingen in zijn gemeente dan ook aan het stijgen. Toch is ook de Voerense burgemeester niet gewonnen voor grenscontroles. "Het is veel efficiënter dat ook wij onze maatregelen opschalen zodat Nederland en België dezelfde strenge maatregelen hebben". En een betere afstemming van de maatregelen over de landsgrenzen heen, dat is iets waar heel wat Limburgse grensburgemeesters voor pleiten.