Vlamingen weer meer gemotiveerd om zich aan de coronamaatregelen te houden (met dank aan de nieuwe regering)

Hij windt er ook geen doekjes om: “Sinds vorige week, sinds de eerste persconferentie van de nieuwe regering, is de motivatie in stijgende lijn.” Volgens Vansteenkiste bracht de nieuwe regering “een motiverende boodschap”. En dat was ook nodig, want na de laatste persconferentie van de regering-Wilmès was de motivatie “wat dalende”.



Dat de motivatie na de persconferentie van de nieuwe regering vorige dinsdag toenam, is opvallend, want de maatregelen die de regering-De Croo aankondigde, waren net strenger. Maarten Vansteenkiste: “Ja, en het is de eerste keer dat we zien dat ondanks een verstrenging, dat we er toch in slagen de motivatie op te krikken.“