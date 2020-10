Voetbalploeg KVK Westhoek: "We hadden liever dat alles even werd stilgelegd, ook de jeugd"

Voor het profvoetbal in 1A, 1B en in 1ste nationale verandert er niets. Ook de jeugd tot 17 jaar mag gewoon wedstrijden blijven spelen. Maar er mogen geen wedstrijden meer gespeeld worden in de amateurreeksen. Trainingen en oefenmatchen kunnen wel nog doorgaan. Voetbal Vlaanderen vindt het met de huidige coronamaatregelen onmogelijk om veilig wedstrijden te organiseren. Vooral het sluiten van de kleedkamers vormt een struikelblok.

KVK Westhoek vindt de maatregelen niet duidelijk genoeg en had liever gezien dat alles voor een maand werd stilgelegd. Geert Glorie van KVK Westhoek: "Ze hadden beter de stekker uitgetrokken voor alles en iedereen. Dat was voor iedereen duidelijk geweest. We zullen dus wel blijven spelen met die U6 tot en met de U17. Als het kan, want we hebben een paar positieve testgevallen, we zitten met een paar jongens van de U17 in quarantaine. Of die wedstrijden zullen kunnen doorgaan, dat weet ik eigenlijk nog niet, ik vrees van niet. Dus het is eigenlijk allemaal wat onduidelijk. "