KLAAR: Waarom lijken de Amerikaanse presidentsverkiezingen op een kampioenschap moddergooien?

In november kiezen de Amerikanen hun nieuwe president. Krijgt Donald Trump zijn tweede termijn of moet hij de fakkel doorgeven aan Joe Biden? De hele wereld kijkt, zoals altijd, mee naar de race naar het Witte Huis.

Alle Amerikaanse presidentsverkiezingen verlopen in een grimmige sfeer. Zowel het democratisch kamp als het republikeins kamp haalt alles uit de kast om de tegenkandidaat in een slecht daglicht te zetten. En vaak gaat het er echt heel hard aan toe. Het is trouwens helemaal niets nieuws, moddergooien hoort al heel lang bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Onze VS-kenner Thomas De Graeve weet er alles over.