Waar is de steun voor jonge gezinnen met kanker?

Terwijl mijn man zijn weg zocht in het ziekenhuis, begon ik mijn zoektocht in de hulpverlening. Ik had zoveel vragen: als mama, als partner, als draaischijf van een huishouden, als persoon.

Zo open en oprecht als de medische vragen beantwoord werden door tal van topspecialisten, zo stil bleef het op vragen van psychologische en praktische aard. Voor mijn man was zorg voorhanden, maar voor mezelf en de kinderen viel er binnen de muren van het ziekenhuis niets te zoeken. Van gecoördineerde zorg was geen sprake, we zouden het zelf moeten rooien.

Wat volgde was en is een zoektocht op de tast, waarin we, bijgestaan door familie, vrienden en een zelfgebouwd netwerk van professionals, handelen met één doel: onszelf en de kinderen zo goed als mogelijk door de ziekte heen loodsen.

In de praktijk betekent dat: uren zoeken en lezen op het web over kanker en jonge gezinnen. Ettelijke gesprekken op de school van de kinderen – met de directie, met het CLB, met telkens nieuwe juffen. Gesprekken met ouders van vriendjes, want kinderen praten met elkaar. Gesprekken met een kinderpsychologe. Gesprekken met specialisten in rouw, verdriet, zorg. Gesprekken met de kinderen, want ze groeien en stellen steeds meer vragen. Zoeken naar vertrouwenspersonen voor het hele gezin. Steeds opnieuw afwegen wat goed en wijs is voor ons als gezin en voor elk gezinslid apart.