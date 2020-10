Waasland Shopping Center heeft 20 procent minder bezoekers

Ook andere shoppincentra krijgen deze periode heel wat minder winkelaars over de vloer. Volgens de sectorfederatie van winkelcentra en retailparken BLSC (Belgisch-Luxemburgse Raad van Winkelcentra) telden de 24 grootste winkelcentra 28 procent minder bezoekers in juli dan in dezelfde maand vorig jaar, 11 procent minder in soldenmaand augustus en 15 procent minder in september. BLSC roept op om opnieuw meer fysiek te shoppen en te voorkomen dat winkels zullen moeten sluiten. "Durf ook nu genieten van een gezellige winkeluitstap", klinkt het. "Want de harde waarheid is dat veel van je favoriete winkels verdwenen kunnen zijn tegen dat we uit deze crisis zijn."

Om consumenten te motiveren om meer fysiek te winkelen, gaat zaterdag de 'Shop en Win'-campagne van start. Gedurende drie weken zullen zo'n 2.891 winkels en meer dan zestig winkelcentra vouchers uitdelen, waarmee je een prijzenpakket kan winnen.