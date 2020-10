"Wij zien sociale drama's bij Antwerpse prostituees nu de klanten wegblijven"

De kern van het probleem is dat er in België geen statuut is voor zelfstandige sekswerkers. Bijgevolg kunnen ze ook geen aanspraak maken op ondersteunende maatregelen. "Bij het losbarsten van de coronacrisis vreesden we al het ergste. We merken dat het in het Schipperskwartier nu nog erger is dan tijdens de lockdown van de lente. Klanten blijven weg en het grote verschil is dat het eerste spaargeld van veel dames op is. De basisbehoeften komen in het gedrang. Ze maken schulden. We zien hier sociale drama's bij de sekswerkers."