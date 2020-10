Drukke tijden voor wildhandelaar Willy uit Bekkevoort, want wildseizoen begonnen 

"België is een wildland", zegt Willy Buvens die een wildverwerkingsbedrijf heeft in Bekkevoort. "Veel mensen zijn verzot op het eten van wild." Willy is 82 jaar en zit al 60 jaar in de wildhandel. "Ik ben het nog lang niet beu. Natuurlijk heb ik het geluk dat ik gezond ben. Of ik nu 62 ben of 82, dat maakt niks uit voor mij." Het bedrijf wordt gerund door de zoon, dochter en schoonzoon, maar Willy draait nog volop mee in de zaak. "Omdat ik al 60 jaar bezig ben, heb ik toch wat ervaring opgedaan waar ik de klanten mee kan helpen."