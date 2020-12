Allemaal Amerikaan: oog in oog met Delfina Marquez Cameron

Ze is 87 jaar en ze woont samen met haar dochter, haar kleinzoon, twaalf katten en twee honden in een indianenreservaat in de buurt van Phoenix, Arizona. Maak kennis met Delfina Marquez Cameron.

Delfina behoort tot de indianenstam van de Hia-Ced O'odham. Dit indianenvolk leefde heel lang als rondtrekkende nomaden in de woestijn. Hun naam betekent "volk van het zand". Zandmensen. Ze worden door de Amerikaanse overheid als nagenoeg uitgestorven beschouwd. Er zijn nog amper 1.000 stamleden in leven.

Delfina groeide op in het gebied van de Tohono O'odham Nation, in Ajo, ten westen van Yuma in Arizona, waar nu een tientallen kilometerslange muur staat tussen de VS en Mexico. Delfina vindt de bouw van de grensmuur een schande. "Wilde dieren zien plots hun territorium in twee gescheurd", zegt ze. De muur verstoort de natuur.

Delfina leefde lang in Californië: ze werkte onder meer bij de post, en ze stichtte een gezin. Drie keer was ze getrouwd. Ze is nu weduwe, en heeft twee dochters en drie zoons. De rust die ze uitstraalt met haar pretoogjes, en de zon die schittert op haar witte haar, is bedwelmend. In haar leven is ze nog nooit boos geworden, zegt haar dochter me. Zacht antwoordt ze op elke vraag.

Haar oude dag slijt ze met haar dieren. Ze geniet vooral van het kijken naar en voederen van allerhande vogels. Haar favorietje is de kardinaalvogel, een zangvogel met een stevige bek.

Delfina heeft vrede met de dingen, en vrede met haar leven. In haar oorspronkelijke Indiaanse taal zegt ze op het eind: "Op deze grond, op deze plek zal ik leven tot ik verdwijn en weer deel van de aarde wordt." Oog in oog met Delfina Marquez Cameron.

Bekijk hier de video van Delfina Marquez Cameron: