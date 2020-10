Ann Christy krijgt een plein in Meise en wordt mogelijk ook ereburger

"We hebben op de gemeenteraad beslist dat er een Ann Christy plein komt, Ze is na 36 jaar nog altijd een heel belangrijke figuur in onze gemeente. En dat plein zal aan de Muze komen, het cultureel centrum." zegt burgemeester Van den Brande. De link met Meise is niet ver te zoeken, zangeres Ann Christy woonde in Meise, net zoals als haar tekstschrijfster Mary Boduin daar nog altijd woont.