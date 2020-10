Atheneum van Liedekerke laat leerlingen die coronaregels niet naleven zelf alternatieve werkstraf kiezen

"We merken dat de leerlingen in onze school het moeilijk hebben om de coronaregels na te leven", zegt directeur Mania Van der Cam. "Zij worden niet geconfronteerd met de ziekte. In de straat zien ze wel mensen die een mondmasker dragen of ontsmettingsgel gebruiken, maar ze zien geen zieken. Zij komen op geen COVID-afdeling." De school wil de leerlingen dan ook sensibiliseren. "Wij willen hen opvoeden tot verantwoordelijke burgers", aldus Van der Cam.