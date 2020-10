Behandel je allergie om extra coronabesmettingen te voorkomen

Specialisten raden iedereen sterk aan ook bij niezen en snotteren in actie te schieten. Je kan een allergie hebben, en daarom niezen en snotteren. Dat kan je beperken met klassieke medicatie. Dat is nodig, want je kan tegelijk ook een coronabesmetting hebben zonder dat je het weet, omdat je geen of milde symptomen hebt. Als je dan veel moet niezen kan je zo het coronavirus verspreiden. Het beste is dan ook naar de dokter te gaan om te weten of je een allergie hebt, en om er dan ook iets tegen te doen.