Vierstammige kastanjeboom uit Ieper is Belgische "Boom van het Jaar"

De vierstammige kastanjeboom staat aan de Menenpoort in Ieper. Die kastanje wordt de overlever genoemd. "De boom is aangeplant in 1860, maar heeft zwaar afgezien tijdens de Eerste Wereldoorlog", zegt Lieven Stubbe van de milieudienst in Ieper. "De wortelstructuur heeft die oorlog gelukkig overleefd. De boom groeide terug op met 4 gelijke stammen. Die hebben de Tweede Wereldoorlog kunnen doorstaan, ondanks het feit dat er heel veel bomen gekapt geweest zijn door de Ieperlingen. Zij hadden koud en hadden hout nodig om op te branden en zich te verwarmen."

