Beroepsallergieën: bakkersvrouw uit Temse na 20 jaar plots allergisch aan bloem

Dergelijk nieuws is ingrijpend voor een bakkerskoppel, want brood maken zonder bloem gaat natuurlijk niet. Het bracht hen tot een drastische beslissing: "We besloten te stoppen met de zaak. Maar daarbij gingen we niet over 1 nacht ijs. Wij hebben 20 jaar hard gewerkt in de bakkerij. Weekends en feestdagen. De beslissing was moeilijk", zegt Philip.