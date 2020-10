Boerenbond tevreden over omzet afgelopen jaar: “Maar de sierteelt was niet goed”

“In de sierteelt verkoopt men traditioneel meer dan de helft in de lente”, zegt Vanessa Saenen van de Boerenbond. “Maar toen was er de lockdown. Een heel pak bloemen en planten konden niet worden verkocht. We hebben veel verlies geleden, waar we maar een deeltje van hersteld zijn. Dat komt dit jaar dus niet helemaal goed.”

De coronaperiode was wel goed voor de producten die we thuis eten zoals aardbeien, eieren, rundvlees en witloof. De prijzen lagen daar tot 40 procent hoger.