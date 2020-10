De Vlaamse Waterweg reageert op onrust over het kappen van de bomenrij langs het kanaal in Halle

Langs de Felix Roggemanskaai aan het Kanaal naar Charleroi in Halle zouden de Canadese populieren beter verdwijnen, vindt de Vlaamse Waterweg. De bomen verkeren in slechte staat en dat brengt de veiligheid van de gebruikers van het jaagpad in gevaar. Maar de plannen om de bomen te kappen, riep heel wat protest op in de buurt.