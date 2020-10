Vlaamse kritiek op gelekt voorstel over Brusselse kilometerheffing: "Schuif factuur niet door naar Vlaamse pendelaars"

De aanleiding voor de commotie is een artikel in de krant De Tijd, waarin geciteerd wordt uit documenten van de Brusselse administratie. Daaruit moet blijken dat de Brusselse regering aan een combinatie van een stadstol (vast tarief) en een kilometerheffing zou werken. Iedereen die het Brussels Gewest binnenrijdt, zou een vast tarief moeten betalen, aangevuld met een extra tarief per kilometer.

Volgens De Tijd moet de regering hierover nog beslissen, maar worden er geen grote wijzigingen meer verwacht. Bij de Brusselse regering wil echter niemand de inhoud van die plannen bevestigen. Noch dat er een combinatie van stadstol en kilometerheffing zou komen, noch de hoogte van de tarieven die De Tijd vermeldt. "Er is nog geen regeringsbeslissing dus wat in de krant staat, is voorbarig", reageert de woordvoerder van Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Wel is duidelijk dat de Brusselse regering sowieso de verkeersfiscaliteit in deze legislatuur zal hervormen. Zo staat het in het regeerakkoord. "Maar de modaliteiten worden pas vastgelegd op regeringsniveau", aldus de woordvoerder van Van den Brandt. "We zitten nog in de voorbereiding."