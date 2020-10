Brusselse politie schrijft opvallend weinig processen-verbaal uit wegens corona-overtredingen

In de eerste week van oktober werden er in het Brussels Gewest in totaal 46 processen-verbaal uitgeschreven voor corona-overtreders. In de gemeente Molenbeek waren dat er slechts twee. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Het Brussels Gewest benadrukt dat in die periode de strengere maatregelen nog niet van kracht waren, maar politiemensen zeggen dat ze ontmoedigd zijn om pv's uit te schrijven.