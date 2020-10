Wereld hypertensiedag, cardioloog Tine De Backer waarschuwt: "Te hoge bloeddruk is een stille doder"

De campagne ziet er wel helemaal anders uit dan normaal, omdat de coronacrisis roet in het eten gooit. Normaal is de dag van de hypertensie op 17 mei, maar die is door de coronacrisis verzet naar oktober, in de hoop dat het ergste dan voorbij zou zijn.

"We hadden gehoopt om nu in onze inkomhal van het UZ Gent bij mensen die binnenkomen in het ziekenhuis gratis en vrijblijvend de bloeddruk te meten", zegt professor cardiologie van het UZ Gent Tine De Backer, die ook voorzitter is van het Belgisch Hypertensie Comité . "De afgelopen drie jaar hebben we dat massaal gedaan en gaven we de mensen ook uitleg en tips in verband met hun bloeddruk. Dat kan nu door de coronamaatregelen helaas niet. Dus het blijft nu enkel bij woorden en wat extra aandacht, ook in de media en in online sessies."