Code rood aan de UGent vanaf 26 oktober: "Zo weinig mogelijk personeel en studenten op de campussen"

De UGent was van in het begin van het academiejaar één van de drie universiteiten die code oranje hanteerde, naast de Universiteit Hasselt en de Universiteit Antwerpen. Nu wil rector Rik Van de Walle nog strenger zijn.

"Vanaf 26 oktober geldt code rood, zeker vier weken lang. We wachten nog tot dan omdat dat nog wat mentale voorbereiding vergt en er is ook wel wat logistieke organisatie nodig. De situatie is wat ze is en we moeten erdoor. Maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen en onze studenten én personeelsleden beschermen."

Wat betekent dat? "Studenten zullen niet meer on campus zijn, hun lessen verlopen online, de hoorcolleges zullen dus niet meer doorgaan in aula's of leslokalen. Er is wel een uitzondering voor oefeningen en practica die niet anders dan on campus kunnen plaatsvinden. Dat bijft, maar onder zeer strikte veiligheidsvoorschriften. Maar voor de rest dus geen studenten én zo weinig mogelijk personeel", voegt Van de Walle eraan toe.