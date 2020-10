Coronacijfers in Limburg stijgen nu ook pijlsnel

Volgens biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt) kan die trend nog omgebogen worden als we ons anders gedragen. "Als we ons gedrag behouden, zoals voor de afkondiging van de nieuwe maatregelen, dan zouden we kunnen eindigen met een piek aan hospitalisaties die het dubbele is van de eerste keer. Maar als we bijvoorbeeld onze nauwe contacten met 20 procent zouden verminderen, dan hoeft de piek zelfs niet veel hoger te worden dan op dit moment en kunnen we aan afbouwen beginnen te denken, maar het hangt dus van ons af."