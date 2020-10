Coronapandemie veroorzaakt wereldwijde stijging kinderarbeid

Nu de klaslokalen in veel landen gesloten zijn en ouders hun jobs verliezen, moeten kinderen vaker de schoolbanken inruilen voor het werkleven. "Kinderarbeid wordt een overlevingsmechanisme voor veel gezinnen", zegt Astrid Hollander van UNICEF in Mexico. Die kinderen verdienen hooguit net genoeg om eten op tafel te kunnen zetten.

De sluitingen van scholen treffen wereldwijd bijna 1,5 miljard kinderen. Voor 463 miljoen kinderen van wie de scholen zijn gesloten, is er geen mogelijkheid om te leren op afstand.

Mexico

In Mexico zijn er bijna 30 miljoen studenten. Op afgelegen plaatsen waar afstandsonderwijs niet haalbaar is, leveren de leerkrachten werkboeken af en zorgen ze ervoor dat die later worden opgehaald. Weinig leerlingen voltooien het schoolwerk.

De 11-jarige Andrés Gomez heeft thuis geen computer. Hij kan geen online lessen volgen. Hij werkt vanaf nu samen met zijn broer en vader in een mijn. (Lees verder onder de foto)

De 11-jarige Andrés Gomez uit Mexico Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Bolivia

De Boliviaanse regering besloot het schooljaar af te zeggen vanaf augustus, omdat ze geen manier vonden om de bijna 3 miljoen studenten van het land een eerlijke opleiding te geven. (Lees verder onder de foto)

De 11-jarige Yuri Delgado uit Bolivia Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

De 11-jarige Yuri Delgado helpt daarom mee in de timmerwerkplaats van haar ouders. (Lees verder onder de foto)

Yuri Delgado met haar familie Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Elke ochtend leert ze samen met haar broers en zussen uit schoolboeken die ze in februari, aan het begin van het schooljaar, nog hadden gekregen. (Lees verder onder de foto)

Yuri Delgado studeert elke ochtend voor het werk Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

Paraguay

De regering van Paraguay heeft virtuele klaslokalen ingericht voor afstandsonderwijs. Volgens een UNICEF-rapport nam 22 procent van de leerlingen deel aan de virtuele klaslokalen. 52 procent probeerde de opdrachten via WhatsApp bij te houden.

Veel ouders kunnen de schoolkosten niet meer betalen, waardoor de kinderen mee helpen in de fabriek. Ook de 9-jarige Alejandro helpt mee in de steenfabriek van zijn nonkel.