Amerikaanse zangeres Demi Lovato brengt anti-Trump-single uit: "Mensen sterven terwijl jij je zakken vult"

Lovato zegt dat ze een bewuste keuze gemaakt heeft om haar stem te gebruiken om onrechtvaardigheid aan te klagen. Ze is niet de enige, een groeiende groep artiesten mengt zich in politieke debatten. "You're damned if you do, damned if you don't, je wordt vervloekt als je het wel doet, vervloekt als je het niet doet", klinkt het.

Ze noemt zangeres Taylor Swift als een perfect voorbeeld. "Jarenlang werd ze getrashed (beschimpt) omdat ze geen standpunten innam en dat ze niet opkwam voor bepaalde rechten. En nu is ze heel politiek geworden en zijn er mensen die daar ontevreden over zijn. Je moet leven naar wat volgens jou authentiek voelt. Voor mij is dat: mijn platform gebruiken om dingen aan te klagen waarvan ik zie dat ze verkeerd zijn."